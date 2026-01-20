Manisa 7 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi

MANISA 2025 yılında faaliyet illerine göre 7 milyar 401.7 milyon dolarlık ihracata imza attı. 71 ili geride bıraktı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, Manisa'nın ihracatı bir önceki yıla kıyasla gerileme gösterdi. 2024 yılında 7 milyar 675 milyon dolar olan ihracat 2025 yılında yüzde 3.56 düşerek 7 milyar 401.7 milyon dolara geriledi. İstanbul, Kocaeli, İzmir'in ilk üç sırada bulunduğu listede Manisa 10. sırada yer aldı. Manisa ilk 20 il arasında yıllık bazda en fazla düşüş yaşayan il oldu.