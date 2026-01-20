Milyarderlerin serveti 18.3 trilyon dolara ulaştı

İNGİLİZ insani yardım kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre, dünyadaki milyarderlerin toplam serveti geçen yıl 2.5 trilyon dolar artarak 18.3 trilyon dolara ulaştı.

ZENGİNLİK VERGİSİ

Servet artışı, 2020'den bu yana yüzde 81'i bulurken, milyarderlerin sayısı ve ekonomik güçleri de giderek artıyor. Raporda, Elon Musk gibi isimlerin ortalama bir insanın yıllık kazancını yalnızca birkaç saniyede elde ettiği belirtiliyor. Oxfam, milyarderlerin

artan servetinin küresel eşitsizliği derinleştirdiğine dikkat çekerek, süper zenginlere servet vergisi uygulanmasını önerdi. Raporda, milyarderlerin servetindeki artışın, dünya nüfusunun dörtte birinin düzenli gıdaya erişememesi ve neredeyse yarısının yoksulluk içinde yaşamasıyla çeliştiği vurgulandı. Ayrıca, milyarderlerin ekonomik gücünün siyasi etkiler yaratabileceği ve ABD'de bazı milyarder ailelerin başkanlık seçimlerine milyarlarca dolar yatırım yaptığı ifade edildi.