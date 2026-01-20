Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleşti

TÜRKİYE'DE 2025'te don ve kuraklığın neden olduğu risklere rağmen tarım alanında atılan adımlar, tarım ve su yönetiminde karşı karşıya kalınan risklere karşı uygulanan destekler ve yürütülen yeni projelerin olumlu sonuçları ihracata da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0.6 artışla 36.4 milyar doları aşarken bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına imza atıldı. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15.3 oldu.