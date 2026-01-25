Kadınlar konutta gücünü artırdı! İzmir bakın kaçıncı sırada...









TÜRKİYE'DE geçen yıl kadınlara satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 57,5 artarak 616 bin 570'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke genelinde 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı. Veriler cinsiyet dikkate alınarak değerlendirildiğinde, kadınlara satılan konut sayısı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,1 artarak 616 bin 570 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 36,51'ini oluşturdu. Kadınların en fazla konut satın aldığı il 98 bin 428 ile İstanbul oldu.





İZMİR 3. SIRADA

BU ili 56 bin 460 ile Ankara, 38 bin 613 ile İzmir, 28 bin 22 ile Antalya, 22 bin 131 ile Bursa takip etti. Kadınların en az ev satın aldıkları illere bakıldığında ilk sırada 186 ile Ardahan yer aldı.