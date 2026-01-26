Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

Asgari ücret, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zamların ardından 17.7 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Sabah'an Önder Yılmaz'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken, Hükümet ikramiye artışına ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.

KANUN ÇIKARILACAK MI? Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Başkan Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

2026'DA İKRAMİYE NE KADAR OLACAK? 2018 yılında uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.

150 MİLYARIN ÜZERİNDE İKRAMİYE

17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban bayramında 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

HERKES AYNI MİKTARDA MI İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.