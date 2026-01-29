Haberler Ekonomi Bakan Bayraktar açıkladı: 2026 doğal gazda rekor yılı olacak! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte detaylar... Bakan Bayraktar açıkladı: 2026 doğal gazda rekor yılı olacak! Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? İşte detaylar... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, '2026 doğal gazda rekor yılı olacak' dedi. Ayrıca bakan Bayraktar, 'Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?' sorusuna da cevap verdi. SABAH









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni dönemde enerji girişimlerinde yaşanacak gelişmelerle ilgili kritik açıklamalarda bulunarak "2026'dan itibaren Türkiye'nin özellikle petrol ve doğal gaz konusunda yeni bir stratejiye geçeceğini ifade etmiştik. Gabar ve Karadeniz'deki üretim başarılarımızın ardından, artık bu kabiliyetlerimizi yurt dışına, farklı iş modelleri ve ortaklıklarla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Exxon ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Chevron ve diğer yabancı şirketlerle yapılacak ortaklıklar, şirket satın almaları ve birleşmelerle çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. 1 MİLYON VARİLLİK HEDEF Üretim kapasitesindeki artış ivmesine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Şu anda Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ile devam eden süreçte 2028 yılında 500 bin varil seviyesine ulaşmayı, uzun vadede ise bu rakamı 1 milyon varile çıkaracak çalışmaları yürütüyoruz," diyerek Türkiye'nin enerji üretimindeki dev hedefini paylaştı.