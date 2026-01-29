Bakan Bolat'tan ihracat açıklaması: 400 milyar dolar sınırına dayandık



''İHRACATTA 400 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDIK''



İhracatçı sayısındaki artışa değinen Bolat, ''Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. 282 milyar dolar mal ihracatı ve 122,4 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatımız 390 milyar dolara çıktı. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek'' ifadelerini kullandı.



Bakan Bolat, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine noktasında da yapılan çalışmalardan bahsetti. Bolat, ''Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çağrısı ve taleplerimiz kabul edildi. Sorun oluşturan 15 başlıkta uzlaşma sağlandı. AB Konseyi'nden AB Komisyonu'na bir yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyonu bunu bekliyor. Bu arada boş durmuyoruz. AB Komisyonu ile toplantılara başladık. Biri Brüksel'de, biri Ankara'da iki toplantı gerçekleştirdik. Gümrük Birliği için aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konularda 15 tanesini uzlaşarak çözdük. Geri kalanlar için toplantılarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.



Ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirten Bolat, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına da değindi.