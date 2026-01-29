Ekonomik güven endeksi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi belli oldu. İşte verilerin detayları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini açıkladı. Endeks, 99,4 değerinde aynı kaldı.
Öte yandan Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 103,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.