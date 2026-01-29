Ticaret Bakanlığı’ndan restoranlara yeni düzenleme: Kuver ve servis bedeli kalkıyor

Restoran ve kafelerde müşterilerden alınan zorunlu servis ücretlerine ilişkin yeni bir düzenleme yolda. Restoran ve lokantalarda kuver, servis ve masa adı altında eklenen ücretlerin faturanın yüzde 20-30'una ulaştığı belirtiliyor. Tüketici örgütleri "kanuna aykırı" derken, işletmeler Ekim 2025'te Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne eklenen hükmü dayanak gösteriyor. Son iki yılda restoran ve lokantalarda, hesaba kuver/servis/masa gibi kalemlerle ek ücret yansıtılması arttı. Buna göre bin TL'lik hesabın bin 300 TL'ye, 8-9 bin TL'lik hesabın 13-14 bin TL'ye çıktığı örnekler veriliyor. Menü fiyatlarına eklenen bu kalemler, şikâyetlerin CİMER, sosyal medya ve şikâyet platformlarına taşınmasına yol açtı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından kafe ve restoranlarda uygulanan 'zorunlu bahşiş', 'servis ücreti', 'kuver' ve 'masa ücreti' uygulamalarına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçildiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, yeni düzenleme ile birlikte tüketicilerden yalnızca yedikleri ve içtikleri ürünlerin bedeli tahsil edilecek. Servis ücreti, kuver ücreti ve masa ücreti gibi ek kalemlerin alınmasına izin verilmeyecek. Bahşiş uygulaması ise tamamen gönüllülük esasına bırakılacak. Menüde yer alsa dahi zorunlu servis bedeli yansıtılamayacak. Masaya getirilen ekmek gibi ikramların da ayrı bir ücret kalemi olarak hesaba eklenemeyeceği belirtildi.

'HAK İLERİ SÜRÜLEMEZ'

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da "sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda herhangi bir hak ileri sürülemez" hükmü yer alıyor. Çay yanında getirilen kurabiye ya da yemek öncesi sunulan ekmek-zeytinyağı gibi ürünler için "kuver" ücreti talep edilmesinin bu maddeyle çeliştiği ifade ediliyor. Buna karşın bazı işletmelerin ürün sunmasa dahi otomatik kuver eklediği belirtiliyor. Kuver ve servis ücretleri nedeniyle ceza alan bazı işletmelerin bu ücretlerin "yasallaşması" için lobi yaptığı, Ekim 2025'te Fiyat Etiketi Yönetmeliği Tarife ve Fiyat Listesi 8. maddenin 6. bendine "servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur" hükmünün eklendiği aktarılıyor.

KANUNA AYKIRI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu,"Bir ürünü ikram edip sonra bunun ücretini talep edemezsiniz. 'Bizde hizmet bu, burada oturacaksan kuver alacaksın' diyemezsiniz" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu ayrıca "Kanun yönetmelikten büyüktür" diyerek düzenleme çağrısı yaptı.