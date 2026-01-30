Milyonlarca emekliye müjde: 20 bin TL'ye ek çifte destek yolda! Emekliye maaş farkı ne zaman yatacak?

Milyonlar için yeni yılda uygulanacak en düşük emekli maaşı belli oldu. 2025 yılında 16 bin 881 bin TL olarak uygulanan emekli taban aylığı refah payı ile 20.000 TL'ye çıkarılması için TBMM'de gerekli yasa için çalışmaları sona erdi. Gözler şimdi Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından 3.119 TL farkın yatırılması için SGK tarafından belirlenecek takvime çevrildi. Emekliler maaş farkı için ödeme takvimini sorgularken, 2026'da emeklileri rahatlatacak bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı da şimdiden araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN TL OLDU
En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasa çalışması TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.
Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsayacak.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
En düşük emekli maaşının yer aldığı, trafik cezalarına artıştan, asgari ücret için işveren desteğinin yükseltilmesine kadar bazı idari, sosyal ve ekonomik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayınlandı.
3.119 TL'LİK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRACAK?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırıldı.
Yasalaşan düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvimle yatırılmaya başlanacak.
Ödemeler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tarafından duyurulacak takvim ile yapılacak.
Ocak ayında maaşını eksik (16.881 TL üzerinden) alan milyonlarca emekli için fark ödemeleri ise muhtemelen şu takvime göre ilerleyecek:
Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük sürecinin başlaması
Bakanlığın ödeme takvimini duyurmasıyla farkların hesaplara aktarılmaya başlanması
Geçmiş uygulamalar baz alındığında ödeme takviminin şu şekilde olması bekleniyor:
1. gün: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.
2. gün: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.
3. gün: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri
KİM NE KADAR ALACAK?
Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.
Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL
EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR
Emeklilerin gelir desteğini artıracak önemli bir düzenleme de Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak. Vatandaşlık maaşının 2026 yılında başlaması için çalışmalar hız kazandı. Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanan uygulama, sonraki dönemde tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.
Sistemden özellikle emekliler de faydalanacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.
İKRAMİYE İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI
En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşının ardından bir diğer önemli konu da ilk kez 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyelerine yapılacak zam.
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerde yapılacak artışı merak ediyor. Kulislerde bayram ikramiyesinin 1000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL olmasının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.
Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.
İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YATIRILACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden alınacak. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.
Ödeme takvimi taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.
26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.