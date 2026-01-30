Haberler Ekonomi Turizm gelirinde rekor kırıldı! Bakan Ersoy verileri değerlendirdi Turizm gelirinde rekor kırıldı! Bakan Ersoy verileri değerlendirdi Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜİK tarafından açıklanan turzim verilerini değerlendirdi. Bakan Ersoy, turizm gelirinin 2025 yılında 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar ile rekor kırdığını açıkladı. SABAH









Turizm geliri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar oldu. Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı son çeyrek turizm verilerini değerlendirdi. 2025'TE 64 MİLYON TURİST GELDİ Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılı turizm gelirini 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklarken 2026 yılında 68 milyar dolar gelir hedeflendiğini duyurdu. Ersoy, konuşmasında Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 64 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi. Bakan Ersoy'un açıkladığı tablo, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini ortaya koydu ve sektörün de yılı tarihî bir rekorla kapattığını gösterdi. Sektörle 2026 yılında yapılan ilk buluşma olma özelliğini taşıyan toplantıda Ersoy, hem geride kalan yılın değerlendirmesini yaptı hem de Türkiye'nin turizm vizyonunun geldiği noktayı kapsamlı şekilde ortaya koydu. TÜRKİYE ARTIK KRİZLERİ YÖNETME TECRÜBESİ KAZANDI Bakan Ersoy, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Dünyada 24 saat içinde bile dengelerin değişebildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir tecrübe kazandığını ifade etti.

TÜRKİYE KÜRESEL TURİZMİN EN ÜST LİGİNDE Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 8'inci sıradayken 2024 itibarıyla 4'üncü sıraya yükseldiğini hatırlattı. Turizm gelirlerinde ise 2017'de 15'inci sırada olan Türkiye'nin 2024 yılında 7'nci sıraya çıktığını belirtti. Bu tablonun, Türkiye'nin artık turizmde küresel bir oyuncu haline geldiğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi. Deniz-kum turizminin ötesine geçildiğini belirten Ersoy; kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade etti. "GELECEĞE MİRAS" VE TANITIM HAMLESİ Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye'nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini söyledi. Tanıtım stratejisinde kullanılan "mini dizi" modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını vurguladı. Bakan Ersoy, turizmde elde edilen bu başarının arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması olduğunu belirterek sektör temsilcilerinden tur operatörlerine, rehberlerden otel çalışanlarına kadar herkese teşekkür etti. Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) bu başarıdaki rolüne de konuşmasında özel bir vurgu yaptı.