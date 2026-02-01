Otelciler Odası’nın 60 yıllık ismi değişti

Genel kurul İzmir protokolü ile otelcileri ve turizmcileri bir araya getirdi. Kongreye İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, SGK İl Müdürü Hidayet baydilli, İzmir'de de görev yaptıktan sonra Muğla Valisi iken emekli olan Mevlüt Kurban, ETİK Başkanı Mehmet İşler, Ticaret Odası Meclis Üyesi Koç Ali Al başta olmak üzere kurum ve kuruluşlardan önemli isimler katıldı. Genel kurulda konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, oda başkanı İbrahim Veral'in aktif kişiliğine dikkat çekti. Göreve geldiği ilk günden beri özverili çalışmalar yapan Veral'i kutlayan Ata, 'İbrahim Veral'in aklında turizm ve otelcilik sektörünün önünü açacak önemli projeler var. Bunları vakit geçirmeden hayata geçirmeye de başladı. Basmane'de Old Town projesi gibi sadece sektörü için değil, İzmir için önem taşıyan çalışmalar hazırlıyor. Kendisini ve ekibini yürekten kutluyorum. Yeni dönemde de İbrahim Veral ve ekibinin destekçisi olacağız' dedi.

PROJELER KONUŞULDU

Oda üyelerine hizmet ederken İzmir'i de geliştirecek çalışmalara önem verdiklerini belirten İbrahim Veral ise, 'Bizim sektörümüz turizm ile içiçe bir sektör. Kenti güzelleştirmek, geliştirmek, bu kenti turizm gözdesi yaparak daha fazla misafir ağırlamak, zincirin devamında oda üyelerimizin işlerine bereket getirecektir. El birliği ile İzmir'i daha iyi tanıtmak, kenti kalkındırmak hepimizin görevi olmalıdır' diye konuştu. Genel kurulda kürsüye gelen Koç Ali Al, görevi başında vefat eden odanın eski başkanı Mehmet Gönen için salona fatiha okuturken, tek liste ile seçimlere giren İbrahim Veral güven tazeledi. Genel kurulda ayrıca oda üyelerine verdiği katkılardan dolayı İESOB Başkanı Yalçın Ata ile onursal başkan ilan edilen Nuri Kamiloğlu'na birer şükran plaketi takdim edildi.