E-Ticarette büyüme dengeli seyredecek

ELEKTRONİK Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, mobil ticaretin baskın kanal haline gelmesi, hızlı ticaret modellerinin yaygınlaşması, yapay zeka destekli kişiselleştirme uygulamaları ve lojistik altyapısındaki iyileşmelerle birlikte e-ticaret hacminin 2026 yılında istikrarlı ve dengeli bir büyüme eğilimini sürdüreceğini söyledi. Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 itibarıyla 5 trilyon lirayı aştığının tahmin edildiğini belirten Çevikoğlu, sektörde büyümenin yalnızca hacim artışına değil, verimlilik, kârlılık ve kalite odaklı bir yapıya evrildiğini vurguladı.