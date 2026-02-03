Türkiye’deki pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı

TÜRKİYE'NİN sivil havacılık sektörü son 23 yılda hızlı bir büyüme kaydederken, pilot sayısı 2025 yılı itibarıyla yüzde 10 artışla 17 bin 910'a ulaştı. Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, toplam lisanslı personel sayısı 26 bin 888, lisanslı teknik personel sayısı ise 8 bin 978 olarak kaydedildi. Ülkenin uçak filosu 2003'ten bu yana yaklaşık 5 katına çıkarak 800 yolcu ve kargo uçağına, toplam hava aracı sayısı 2 bin 218'e yükseldi. Yolcu koltuk kapasitesi 27 bin 599'dan 157 bin 785'e, hava kargo kapasitesi ise 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 902 bin 725 kilograma ulaştı. Türkiye, dış hatlarda 133 ülkede 356 noktaya uçuş gerçekleştirirken, iç ve dış hat uçuş ağındaki büyüme, hava yolu işletmeleri sayısındaki artış ve kapsamlı altyapı yatırımlarıyla havacılıkta sürdürülebilir büyüme sağlamış oldu.