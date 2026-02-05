Haberler Ekonomi Ekmek zamlarına Bakanlık denetimi Ekmek zamlarına Bakanlık denetimi HABER MERKEZİ









RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde süreç değişti. Ticaret odası üyesi fırınların tarifelerinde onay yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı'na verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme süreci artık tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolüne girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

ONAY KURULUŞU BAKANLIK

BUNA göre, ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenme sürecinde onay kuruluşu Ticaret Bakanlığı oldu. YOdalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca simit ile ekmeğe ilişkin hazırlanan tarifelere ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınması gerekecek.