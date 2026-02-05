Yaralar sarılıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu, asrın felaketinin asrın inşa ve ihyasına dönüştüğünü ortaya koydu. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldı. Raporda, depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi. Deprem bölgesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleriyle toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 iş yerinin kurası tamamlandı.
DERSLİKLER ARTTI
BÖLGEDE eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında 13 bin 321 derslik inşası için toplam 72 milyar lira, 2 bin 776 dersliğin güçlendirmesi için 6,9 milyar lira harcandı. Bölgede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ulaştırma alanında çalışmaların ilk günden itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla yaklaşık 79,4 milyar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Uraloğlu, hasar gören kesimlerde yolların açık tutulması için sahada 7 gün 24 saat çalışıldığını belirtti.
DIŞ FİNANSMAN 8,7 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
TÜRKİYE'NİN 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgenin kalkınması amacıyla sağladığı dış finansman tutarı yaklaşık 8,7 milyar dolar oldu. Buna göre, Dünya Bankasından 2023 yılında Sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları ile İLBANK tarafından kullanılmak üzere 990,8 milyon dolarlık finansman temin edildi. Banka, aynı yıl KOBİ'lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için KOSGEB'e 450 milyon dolarlık kaynak aktardı. Avrupa Yatırım Bankası da aynı yıl İLBANK'a yönelik 428,4 milyon dolarlık dış finansmanı onayladı. Bölgenin yeniden imarı ve kalkınması için 2025'te dış finansman temin çalışmaları hız kesmedi. Bu dönemde Dünya Bankasından 200 milyon avro ve Fransız Kalkınma Ajansından 200 milyon avro olmak üzere 400 milyon avroluk eş finansman temin edildi