Yaralar sarılıyor 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıl geçti. Asrın felaketi olarak tanımlanan depremler sonrası yaralar hızla sarılırken, asrın inşası da depremden etkilenen vatandaşların hayatına dokundu. Bölgeye 2025 yılı sonu itibarıyla 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldığı aktarıldı









CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu, asrın felaketinin asrın inşa ve ihyasına dönüştüğünü ortaya koydu. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı kayıp ve zararın telafi edilmesi ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik 2025 sonu itibarıyla toplam 3,6 trilyon lira kamu harcaması yapıldı. Raporda, depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi. Deprem bölgesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleriyle toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 iş yerinin kurası tamamlandı.

DERSLİKLER ARTTI

BÖLGEDE eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında 13 bin 321 derslik inşası için toplam 72 milyar lira, 2 bin 776 dersliğin güçlendirmesi için 6,9 milyar lira harcandı. Bölgede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ulaştırma alanında çalışmaların ilk günden itibaren aralıksız sürdüğünü belirterek, bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla yaklaşık 79,4 milyar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Uraloğlu, hasar gören kesimlerde yolların açık tutulması için sahada 7 gün 24 saat çalışıldığını belirtti.