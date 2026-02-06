Ramazan’da kolilerin yerini çekler alacak

İ stanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiğini, içeriğinde daha çok temel gıda maddeleri bulunan kolilerin fiyatlarının, 499 liradan 1999 liraya kadar değiştiğini belirtti. Kartal, "Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çekleri daha çok tercih ediliyor.

PAZAR PAYI 30 MİLYAR

Kartal, son yıllarda hediye çeklerine yönelmede artış gözlendiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı. Hediye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kullanım süresi sayesinde harcamalarını yıl içine yayabiliyor. Çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz." Ramazan Ayı'nda tüketim alışkanlıklarında belirgin değişimler yaşandığına değinen Özpamukçu, "Alışveriş sepetlerinde temel gıda ürünleri öne çıkarken, alışveriş zamanlaması iftar ve sahur saatlerine göre şekilleniyor. Tüketiciler, tek seferde yüksek tutarlı alışverişler yerine daha planlı ve daha sık alışveriş yapmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı