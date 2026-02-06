Türkiye’den Yunan adalarına 1 milyon 119 bin 472 ziyaretçi

TÜRKİYE'DE geçen yıl Ege kıyılarındaki limanlardan yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu, Yunan adalarına seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Bodrum, Çeşme, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası, Fethiye, Kaş, Dikili ve İzmir limanlarından Yunanistan'ın Ege kıyılarındaki adalarına gelen ve giden gemiler, toplam 18 bin 680 sefer yaptı. Bu seferlerde gelen ve giden yolcu sayısı, 2 milyon 253 bin 513 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den yapılan 9 bin 277 gemi seferi ile 1 milyon 119 bin 472 yolcu İstanköy, Sakız, Rodos, Sisam, Midilli, Meis, İleryoz ve Batnoz adalarına seyahat yaptı. Yunan adalarına seyahat tercihinde ilk sırada İstanköy yer aldı.