Banka kredi notuna kumar oyunları engeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" uyarısının ardından VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası, mobil bankacılık ve diğer ödeme sistemlerinden şans oyunları sekmelerini kaldırdı. Karar, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında "finansal sistemde önleme" başlığıyla alındı. Bankalar ayrıca, şans oyunlarına para yatıran kişilerin kredi notlarını düşürecek ve kredi başvurularını olumsuz etkileyecek; böylece kumar bağımlılığı finansal sistem üzerinden de önlenmeye çalışılacak.