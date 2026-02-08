Piyasalarda güvenli liman hareketliliği

KÜRESEL ekonomi yönetimlerinin enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar ve bölgesel çatışmaların yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Yılın ilk ayında üst üste rekor tazeleyen altın, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülme özelliğini sürdürüyor. Analizlere yansıyan verilere göre, altının ons fiyatı üzerindeki en büyük baskı unsuru ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası duruşu olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatları, hem küresel ons fiyatındaki değişimlerden hem de Dolar/TL kurundaki hareketlilikten çift yönlü etkileniyor. Sektör temsilcileri, yatırımcıların geri çekilmeleri birer "alım fırsatı" olarak değerlendirdiğini, orta ve uzun vadede altının koruyucu özelliğinin ön planda kalmaya devam edeceğini öngörüyor.