SGK borçlarına kolaylık geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa ziyaretinde SGK borçlarının ödenmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Düzenlemeye göre, tecil edilen borçlarda daha önce uygulanan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırılırken, borçların tüm taksitleri eşit tutarlarda ödenebilecek. Bakan Işıkhan, bu adımın özellikle SGK'ye en fazla borcu bulunan belediyelerin şirketlerini rahatlatacağını belirtti. Ayrıca Işıkhan, Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumunun güçlenmesinin emeklilere yansıyacak refah artışı sağlayacağını vurguladı.