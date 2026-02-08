  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi SGK borçlarına kolaylık geliyor

SGK borçlarına kolaylık geliyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

SGK borçlarına kolaylık geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa ziyaretinde SGK borçlarının ödenmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Düzenlemeye göre, tecil edilen borçlarda daha önce uygulanan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırılırken, borçların tüm taksitleri eşit tutarlarda ödenebilecek. Bakan Işıkhan, bu adımın özellikle SGK'ye en fazla borcu bulunan belediyelerin şirketlerini rahatlatacağını belirtti. Ayrıca Işıkhan, Türkiye genelinde sosyal güvenlik kurumunun güçlenmesinin emeklilere yansıyacak refah artışı sağlayacağını vurguladı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA