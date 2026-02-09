Haberler Ekonomi Süresiz nafaka dönemi sona eriyor Süresiz nafaka dönemi sona eriyor Çok tartışılan süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi için düğmeye basıldı. Evlilik süresiyle sınırlı nafaka ödenmesi modeli üzerinde çalışılıyor. Düzenlemenin bu yıl Meclis'e sunulması planlanıyor. HABER MERKEZİ









Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması gündemeki yerini koruyor. Nafaka ödemelerinde bir süre sınırı getirilecek ve hazırlanan yasa teklifinin bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenleyerek, boşanmada kusur ilkesi ve süresiz nafaka konularını masaya yatırmıştı. Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı için AK Parti, akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Aynı zamanda hazırlanan düzenlemenin etkileri de değerlendiriliyor.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA ÖNERİSİ

Kısa süreli evliliklerde uzun süreli veya süresiz nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre evlilik süresi, nafaka süresini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.