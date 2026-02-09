THK’dan motorlu yamaç paraşütü hamlesi

TÜRK Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, motorlu yamaç paraşütü (paramotor) ve dronların arama kurtarma süreçlerine entegrasyonu için yetkili kurumlarla proje görüşmeleri yapacaklarını açıkladı. Amaç, afetlerde bu hava araçlarının "havadaki göz" olarak daha etkin kullanılmasını sağlamak. Yurtnaç, uzun süre havada kalabilme, dar alanlara iniş yapabilme ve geniş görüş kabiliyeti sayesinde motorlu yamaç paraşütleri ile dronların afet, yangın, deprem ve arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol üstlenebileceğini vurguladı. Bu kapsamda ilgili kurumlarla proje görüşmelerine hazırlanıldığını dile getirdi.