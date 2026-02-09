Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tavuk ihracatı durduruldu Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tavuk ihracatı durduruldu Ticaret Bakanlığı, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirlerin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini bildirdi. AA









Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olduğu belirtildi.





Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin yakından izlendiğine, fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediğinin titizlikle değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici adım olarak kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir. Tüketicilerimizi mağdur edebilecek ve fahiş fiyat istismarı yoluyla piyasa işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü uygulama ve spekülatif fiyatlama davranışı, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerekli denetim ve yaptırım süreçleri kararlılıkla yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.