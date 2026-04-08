Akaryakıt fiyatları ne kadar? 8 Nisan benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELDİ

7 Nisan Salı gece yarısı itibarıyla beklenen ancak iptal edilen benzin ve motorin zammı gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Motorine 7,80 TL benzinde ise 0,59 TL'lik zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yaklaşık 63,6–65,0 TL aralığına yükselirken, motorin fiyatları ise 93–95 TL bandına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarına şuan için net bir indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak Brent Petrol fiyatlarının ABD-İran arasındaki ateşkes ile 100 doların altına düşmesi benzin ve motorin fiyatlarının yeniden düşmesi bekleniyor.