Akaryakıt fiyatları ne kadar? 8 Nisan benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla şekillenmeye devam ediyor. Brent Petrol'ün 111 dolara çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı.
Son olarak 2 Nisan gece yarısı itibarıyla akaryakıt kalemlerinden LPG'ye 4.27 TL zam yapılmıştı.
BENZİN VE MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELDİ
7 Nisan Salı gece yarısı itibarıyla beklenen ancak iptal edilen benzin ve motorin zammı gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Motorine 7,80 TL benzinde ise 0,59 TL'lik zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yaklaşık 63,6–65,0 TL aralığına yükselirken, motorin fiyatları ise 93–95 TL bandına çıktı.
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Akaryakıt fiyatlarına şuan için net bir indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak Brent Petrol fiyatlarının ABD-İran arasındaki ateşkes ile 100 doların altına düşmesi benzin ve motorin fiyatlarının yeniden düşmesi bekleniyor.
8 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa
Benzin: 63,17 TL
Motorin: 85,34 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu
Benzin: 63,02 TL
Motorin: 85,19 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 64,14 TL
Motorin: 86,47 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir
Benzin: 64,42 TL
Motorin: 86,74 TL
LPG: 34,99 TL