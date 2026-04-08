ENGELLİ ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 | TBMM'de kabul edildi: 2026 yılı için engelli araç limiti ne kadar? ÖTV indirimli engelli araçlar hangileri, engelliye ÖTV limiti ne kadar, yüzde kaç?

2026 yılında engelli bireylerin araç alımına yönelik ÖTV muafiyetiyle ilgili önemli bir düzenleme TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ekonomiye dair çeşitli maddeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na yeni bir hüküm eklendi. Yeni düzenlemeye göre, engel oranı %40 ve üzeri olan bireyler, belirlenen şartları sağlamaları halinde araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Bu kapsamda, söz konusu muafiyet her 10 yılda bir defaya mahsus olacak şekilde uygulanacak.
ÖTV muafiyetinden yararlanmak için satın alınacak aracın tüm vergiler dahil satış fiyatının 2.873.900 TL'yi aşmaması gerekiyor. Ayrıca araçta en az %40 yerlilik oranı şartı aranacak. Bu kriterler, hem yerli üretimi desteklemek hem de belirli bir fiyat aralığında araç alımını teşvik etmek amacıyla getirildi. Peki, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte detaylar…
Yeni düzenlemeye göre, engel oranı %40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Bu muafiyet, araç alımında her 10 yılda bir defaya mahsus uygulanacak ve araçlar 10 yıl boyunca satılamayacak.
ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ 2026
Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile alabileceği araçların tüm vergiler dahil satış fiyatı 2.873.900 TL'yi geçmemeli.
Araçların en az %40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.
Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde araçlarını özel tertibat olmadan da alabiliyor. Daha düşük engellilik oranlarında ise aracın özel donanım veya tertibatlı olması şart.
ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR 2026
Şartları sağlayan araçlardan bazıları şunlar:
Togg T10X ve T10F
Fiat Egea Sedan ve Egea Cross
Renault Clio, Megane Sedan ve Duster
Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
Hyundai i20 ve Bayon
Bu araçlar hem ÖTV hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf şekilde alınabiliyor. Araç seçiminde fiyat limitleri ve yerlilik oranı en önemli kriterler olarak öne çıkıyor.