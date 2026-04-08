Haberler Ekonomi ENGELLİ ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 | TBMM'de kabul edildi: 2026 yılı için engelli araç limiti ne kadar? ÖTV indirimli engelli araçlar hangileri, engelliye ÖTV limiti ne kadar, yüzde kaç?
2026 yılında engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engellilerden, sağlık kurulu kararıyla sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de artık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından yararlanabilecek.









2026 yılında engelli bireylerin araç alımına yönelik ÖTV muafiyetiyle ilgili önemli bir düzenleme TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ekonomiye dair çeşitli maddeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na yeni bir hüküm eklendi. Yeni düzenlemeye göre, engel oranı %40 ve üzeri olan bireyler, belirlenen şartları sağlamaları halinde araç alımında ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Bu kapsamda, söz konusu muafiyet her 10 yılda bir defaya mahsus olacak şekilde uygulanacak.

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için satın alınacak aracın tüm vergiler dahil satış fiyatının 2.873.900 TL'yi aşmaması gerekiyor. Ayrıca araçta en az %40 yerlilik oranı şartı aranacak. Bu kriterler, hem yerli üretimi desteklemek hem de belirli bir fiyat aralığında araç alımını teşvik etmek amacıyla getirildi. Peki, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte detaylar…