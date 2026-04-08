İkinci el elektroniğe ‘Beyaz Liste’ şartı

CEP telefonu, bilgisayar, tablet gibi ikinci el elektronik cihazların yenilenerek satılmasına yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre, yenilenmiş cihazlar için kayıp, kaçak, çalıntı ürün sorgulaması yapılacak, yenileme işlemi bakanlığın bilgi sistemi üzerinden takip edilecek. Cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'de bulunan "Beyaz Liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin kullanım trafiğinin bulunması istenecek. Bu bilgiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek. Alışverişten cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yenileme merkezine iletilmesi yeterli sayılacak.