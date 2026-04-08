Kredi kartını kapatanlar dikkat! O listede siz de olabilirsiniz: Kredi kartını kapatmak gerçekten doğru bir adım mı?

Kredi kartını kullanımı azaltmak için kartını kapatmayı düşünenler, bu kararı vermeden önce iki kez düşünmeli. Çünkü kredi kartı kapatma işlemi, kredi notunuzun olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Peki, kredi kartını kapatmak gerçekten kredi notunu düşürür mü?

Kredi notu , bankaların müşterilerinin kredi ürünlerini nasıl kullandığını değerlendirdiği bir puanlama sistemidir. Bankalar, kişilerin kredi geçmişi, borç ödeme alışkanlıkları ve finansal davranışlarını inceleyerek bu notu belirler. İşte haberin detayları…

KREDİ KARTINI KAPATMAK KREDİ NOTUNU DÜŞÜRÜR MÜ?

Kredi notu hesaplamasında en çok dikkat edilen konulardan biri kredi kullanım oranı. Kredi kullanım oranı ile kredi limitiniz arasında doğru bir orantı vardır. Bankalara göre kredi kullanım oranınız yüzde 30'un altında olmalıdır. Eğer kredi kullanım oranınız yükselir ve yüzde 30'un üzerine çıkarsa bu durum kredi notunuzu olumsuz etkiler.

KREDİ KARTININ KULLANIM SÜRESİ ETKİLER

Kredi kartını uzun süredir kullanan ve ödemelerini düzenli yapan müşteriler kredi notu en iyi olanlar arasındadır. Bu kapsamda uzun süredir düzenli kullanılan kredi kartları kredi notunu pozitif etkiler. Bu şekilde kullanılan kartın kapatılması ise kredi geçmişinizi kısaltır ve kredi notunu bu kez olumsuz etkiler.