Piyasalarda son durum ne? Petrol çakıldı, altın atakta! 8 Nisan Altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları 2 hafta erteleyen ateşkese onay verdi. Peki bu adımın ardından piyasalarda son durum ne? Petrol fiyatları ne kadar oldu? Ons altının fiyatı ne oldu? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Orta Doğu'da 1 aydan daha fazladır süren gerilim 15 günlük ateşkes ile son buldu. ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'a verdiği 48 saatlik süre dolmasına ramak kala Tahran yönetimi ateşkesi onayladı. Peki ateşkesin ardından piyasalarda dalgalanmalar oldu mu? İşte detaylar...

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 19 düşüş yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara yaklaşırken, Brent Petrol ise yüzde 13'ten fazla düşüşle 95 dolara geriledi.