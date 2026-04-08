Piyasalarda son durum ne? Petrol çakıldı, altın atakta! 8 Nisan Altın fiyatları

Orta Doğu'da 1 aydan daha fazladır süren gerilim 15 günlük ateşkes ile son buldu. ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'a verdiği 48 saatlik süre dolmasına ramak kala Tahran yönetimi ateşkesi onayladı. Peki ateşkesin ardından piyasalarda dalgalanmalar oldu mu? İşte detaylar...
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 19 düşüş yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara yaklaşırken, Brent Petrol ise yüzde 13'ten fazla düşüşle 95 dolara geriledi.
WTI, ateşkes öncesinde 2022'den bu yana ilk kez Brent Petrolü geçmiş ve 115 doları aşmıştı. Küresel piyasalarda Brent Petrol ise savaşın ilk günlerinde 120 dolara kadar yükselmişti.
ALTIN FİYATLARINDA SIÇRAMA
Savaşın başından bu yana sert düşüşe geçen altın fiyatları küresel piyasalarda ateşkesin ardından yükselişe geçti. 5.000 doların altına düşen ve 4.000 dolar seviyesine kadar yaklaşan ons altın yeniden 5.000 dolara doğru ivme kazandı.
Ateşkes öncesi 4.700 dolar seviyesindeki ons altın, yüzde 2'lik yükseliş ile 4.846 dolara kadar yükseldi. Ons gümüş ise 72 dolar seviyesinden yüzde 4.40'tan fazla yükselerek 76 doları aştı.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın 7.000 TL'ye doğru sıçradı. Gram altın yeni güne 6.932 TL'den fiyatlanıyor.
Gram gümüş ise 110 dolara dayandı.
8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.422,00 TL
Satış: 11.791,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.845,00 TL
Satış: 23.478,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 45.689,00 TL
Satış: 46.746,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.601,00 TL
Satış: 45.276,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 46.520,00 TL
Satış: 47.444,00 TL
HAS ALTIN
Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.297,55 TL
Satış: 6.605,34 TL
18 AYAR ALTIN
Alış: 4.892,98 TL
Satış: 4.897,35 TL
14 AYAR ALTIN
Alış: 3.786,64 TL
Satış: 5.033,13 TL