Piyasalarda son durum ne? Petrol çakıldı, altın atakta! 8 Nisan Altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları 2 hafta erteleyen ateşkese onay verdi. Peki bu adımın ardından piyasalarda son durum ne? Petrol fiyatları ne kadar oldu? Ons altının fiyatı ne oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Orta Doğu'da 1 aydan daha fazladır süren gerilim 15 günlük ateşkes ile son buldu. ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'a verdiği 48 saatlik süre dolmasına ramak kala Tahran yönetimi ateşkesi onayladı. Peki ateşkesin ardından piyasalarda dalgalanmalar oldu mu? İşte detaylar...

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

İran Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 19 düşüş yaşandı. ABD ham petrolü (WTI) 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara yaklaşırken, Brent Petrol ise yüzde 13'ten fazla düşüşle 95 dolara geriledi.

WTI, ateşkes öncesinde 2022'den bu yana ilk kez Brent Petrolü geçmiş ve 115 doları aşmıştı. Küresel piyasalarda Brent Petrol ise savaşın ilk günlerinde 120 dolara kadar yükselmişti.

ALTIN FİYATLARINDA SIÇRAMA

Savaşın başından bu yana sert düşüşe geçen altın fiyatları küresel piyasalarda ateşkesin ardından yükselişe geçti. 5.000 doların altına düşen ve 4.000 dolar seviyesine kadar yaklaşan ons altın yeniden 5.000 dolara doğru ivme kazandı.

Ateşkes öncesi 4.700 dolar seviyesindeki ons altın, yüzde 2'lik yükseliş ile 4.846 dolara kadar yükseldi. Ons gümüş ise 72 dolar seviyesinden yüzde 4.40'tan fazla yükselerek 76 doları aştı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki hareketle 6.600 TL civarındaki gram altın 7.000 TL'ye doğru sıçradı. Gram altın yeni güne 6.932 TL'den fiyatlanıyor.

Gram gümüş ise 110 dolara dayandı.

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.422,00 TL
Satış: 11.791,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 22.845,00 TL
Satış: 23.478,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 45.689,00 TL
Satış: 46.746,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.601,00 TL
Satış: 45.276,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 46.520,00 TL
Satış: 47.444,00 TL

HAS ALTIN

Alış: 6.878,91 TL
Satış: 6.879,80 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.297,55 TL
Satış: 6.605,34 TL



18 AYAR ALTIN

Alış: 4.892,98 TL
Satış: 4.897,35 TL

14 AYAR ALTIN

Alış: 3.786,64 TL
Satış: 5.033,13 TL

