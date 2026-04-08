Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara yaptırım: Milyonlarca lira ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli yaptırım kararları aldı.

Kurul incelemeleri sonucunda, fiyatlarda haksız artış yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticareti yapan toplam 60 işletmeye idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Söz konusu işletmelere kesilen cezaların toplam tutarı ise 42,3 milyon TL olarak açıklandı.