Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara yaptırım: Milyonlarca lira ceza kesildi!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli yaptırım kararları aldı.
Kurul incelemeleri sonucunda, fiyatlarda haksız artış yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticareti yapan toplam 60 işletmeye idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Söz konusu işletmelere kesilen cezaların toplam tutarı ise 42,3 milyon TL olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketler ile sebze-meyve toptan ticaretiyle iştigal eden 60 işletmeye toplam 42,3 Milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.