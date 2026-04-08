Türk pasaportu ile 110'dan fazla ülkeye vizesiz erişim!









HENLEY & Partners tarafından yayınlanan 2025 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'ne göre, yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında ilk sıralar genellikle Avrupa ve Karayip ülkeleri tarafından paylaşılıyor.

Türkiye'nin 7. sırada yer aldığı (bazı alt endekslerde 6. sırayı paylaştığı) bu listenin ilk10'unda, sırasıyla Malta, Avusturya, Grenada, St. Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda, St. Lucia, Türkiye, Dominika, Mısır ve Ürdün yer alıyor. Yatırım cazibesi, küresel hareketlilik, ikamet gereksinimleri ve maliyet etkinliği gibi kriterlere dayanan bu sıralamada Türkiye, özellikle Avrupa'daki benzer programların (Golden Visa gibi) zorlaşması veya kapanmasıyla birlikte yatırımcılar için en güçlü alternatiflerden biri konumuna yükselmiştir.