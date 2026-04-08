Türk pasaportu ile 110’dan fazla ülkeye vizesiz erişim!

HENLEY & Partners tarafından yayınlanan 2025 Küresel Vatandaşlık Programı Endeksi'ne göre, yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkeler arasında ilk sıralar genellikle Avrupa ve Karayip ülkeleri tarafından paylaşılıyor.
Türkiye'nin 7. sırada yer aldığı (bazı alt endekslerde 6. sırayı paylaştığı) bu listenin ilk10'unda, sırasıyla Malta, Avusturya, Grenada, St. Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda, St. Lucia, Türkiye, Dominika, Mısır ve Ürdün yer alıyor.
Yatırım cazibesi, küresel hareketlilik, ikamet gereksinimleri ve maliyet etkinliği gibi kriterlere dayanan bu sıralamada Türkiye, özellikle Avrupa'daki benzer programların (Golden Visa gibi) zorlaşması veya kapanmasıyla birlikte yatırımcılar için en güçlü alternatiflerden biri konumuna yükselmiştir.
YOĞUN TALEP YAŞANIYOR
TÜRKİYE'NİN programı, "doğrudan vatandaşlık" sunması nedeniyle rakiplerinden ayrılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi sadece "oturum izni" verip vatandaşlık için uzun yıllar bekleme şartı koşarken, Türkiye'de sürecin 4 ile 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması küresel talebi canlı tutmaktadır. Özellikle gayrimenkul odaklı yatırımlar, toplam başvuruların %95'inden fazlasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, son dönemde Rusya ve Ukrayna'dan gelen yoğun talebin yanı sıra, ABD ve Birleşik Krallık vatandaşlarının da alternatif bir pasaport ve stratejik bir konum arayışıyla Türkiye'ye olan ilgisinin arttığı gözlemlenmektedir. Türk pasaportunun 110'dan fazla ülkeye vizesiz erişim sağlaması ve ABD ile olan E-2 yatırımcı vizesi anlaşması, küresel vatandaşlık pazarındaki "tercih edilme" oranını yüksek tutan temel faktörler olmaya devam etmektedir.