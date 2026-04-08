Türkiye’de her iki araçtan biri elektrikli

TÜRKİYE'DE yılın ilk çeyreğinde elektrikli ve hibrit araç satışları toplam pazarın yüzde 51,2'sini oluştururken satış sayısı 107 bin 924'e ulaştı. Benzinli otomobil satışlarında yüzde 20,1, dizellerde 26,9 ve otogazlı otomobillerde yüzde 34,8 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları yüzde 33, elektrikli otomobil satışları yüzde 29,9 arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, otomobil satışları ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 5,86 azalarak 210 bin 688'e geriledi, hafif ticari araç satışları yüzde 4,23 artışla 54 bin 710 oldu.