Bağlıkaya’dan iç turizm vurgusu: Fiyatları düşürün oteller dolsun

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, savaşın etkisiyle rezervasyon hızının yüzde 20-25 gerilediğini belirterek, iptallerin sınırlı kaldığını ve 2026'da turizmde son dakika rezervasyonlarının öne çıkacağını söyledi. ABD ile İran arasındaki gerilim, küresel turizmde belirsizlik oluşturarak, rezervasyon kararlarını yavaşlatıyor. Özellikle uzun mesafeli seyahatlerde talep ertelenirken, rezervasyon akışı zayıflıyor. Talep tamamen ortadan kalkmıyor ancak rezervasyonlar son dakika dönemine kayıyor.
İÇ PAZAR UYARISI YAPTI
TURİSTLERİN ve tur operatörlerinin temkinli davrandığını belirten Bağlıkaya, planlama alışkanlıklarının değiştiğini söyleyerek, "Başta bu iş birkaç günde biter deniyordu ama bir ayı geçti. Bu da davranışları değiştirdi.
Şu an hem tur operatörleri hem de tüketici beklemede. Türkiye'ye gelmek isteyenler de 'mayısı görelim, haziranı görelim' diyor." Dış pazardaki belirsizlik nedeniyle iç turizmin öneminin arttığını vurgulayan Bağlıkaya, sektör temsilcilerine şu çağrılarda bulundu: "Bu yıl iç pazara çok önem vermek lazım.
Türk vatandaşının tatil yapabilmesi için fiyatlar yeniden düzenlenmeli. Oteller boş kalacağına daha uygun fiyatla dolu çalışmalı. Bir an evvel konaklama sektöründeki arkadaşlarımız bir an evvel şey yapmaları lazım. Yerli yani Türk vatandaşlarının tatil yapabilmeleri için fiyatlarını ona göre düzenlemeleri lazım. Yani bu sene iç piyasadan iç piyasaya çok önem verilmeli. Çünkü dışarıda ne olacağı ne biteceği bizim elimizde olan şeyler değil maalesef.