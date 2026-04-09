Bakanlıktan talimat geldi! O oyuncağın satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, denetimler sonucunda güvensiz olduğu belirlenen yeni ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Piyasa gözetimi ve denetimi yürüten yetkili kurumların incelemeleri neticesinde, Gramsci markasına ait Yu-13C model oyuncağın kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi.
Bu doğrultuda söz konusu ürünün satışının yasaklanmasına karar verilirken, piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin şeffaflık ilkesi gereği "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden açıklanmaya devam edileceğini bildirdi.
İşte yasaklanan o oyuncak...
