İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI 2026 | İlk Evim Konut Kredisi'nden kimler yararlanabilecek? Kredi limitleri ve ödeme planı nasıl yapılacak?

Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların heyecanla beklediği "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasına ilişkin gelişmeler gündemde yoğun şekilde takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında planlanan bu kredi modeli, düşük faiz oranı ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Peki 180 aya kadar uzanan vade seçeneği kimler için geçerli olacak? Kredi limitleri ne kadar olacak ve geri ödeme planı nasıl şekillenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen %1,20 faizli "İlk Evim" konut kredisine ilişkin gelişmeler, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla, mevcut piyasa koşullarına göre daha uygun faiz oranlarıyla yeni bir finansman modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Söz konusu kredi paketinin; özellikle ilk kez konut alacaklara yönelik olması, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve görece düşük faiz oranıyla öne çıkması bekleniyor. Ancak şu ana kadar başvuru sürecinin başladığına dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Bu nedenle başvuru tarihleri, kesin faiz oranı, maksimum vade süresi ve aylık taksit tutarları gibi kritik detaylar henüz netlik kazanmış değil. Önümüzdeki süreçte açıklanması beklenen düzenlemeyle birlikte; kredi limitleri, geri ödeme planları ve kimlerin bu imkandan yararlanabileceği gibi başlıkların da kesinleşmesi öngörülüyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ?
Orta Vadeli Program kapsamında devreye alınması planlanan yeni konut finansman modeliyle yüzde 1,20 faizli konut kredisi öne çıkarken, düzenlemenin kamu bankaları üzerinden uygulanması ve 180 aya kadar vade seçeneği sunulması hedefleniyor; özellikle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bu modelle, daha düşük taksitli ve uzun vadeli ödeme planları oluşturulması planlanıyor ve düşük faiz avantajı sayesinde ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için daha ulaşılabilir bir kredi yapısı oluşturulması amaçlanıyor.
İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Kamuoyunda merakla takip edilen "Başvurular başladı mı?" sorusuna ilişkin olarak şu aşamada resmi makamlardan olumsuz yanıt geliyor. Planlanan konut kredisi düzenlemesinde, öncelikle gelir kriterleri, satın alınacak konutun özellikleri ve başvuru şartları gibi teknik detayların netleştirilmesi bekleniyor; bu sürecin tamamlanmasının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve yasal zeminin oluşturulmasıyla birlikte, başvuruların kamu bankaları aracılığıyla kademeli olarak başlatılması bekleniyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Yeni konut kredisine başvurmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle:
İlk kez konut satın alıyor olmak
Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak
Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek
Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak
Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak