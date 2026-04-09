Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? BDDK borç yapılandırma son tarih ne zaman?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar vade imkanı tanınıyor. Peki borç yapılandırması nasıl yapılır, kimler faydalanabilir? İşte detaylar...
BDDK KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTECEK?
BDDK tarafından 3 ay olarak belirlenen başvuru süresi 29 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, yapılandırma hakkından yararlanamayacak.
KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?
Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile 29 Ocak 2026'dan önce kullandırılmış ve bu tarih itibarıyla anapara ve/ veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil) sahipleri olan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanabilir.