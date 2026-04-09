Kuru meyve ihracatında 404 milyon dolarlık gelir

KURU meyve ve mamulleri sektörünün ihracat geliri yılın ilk çeyreğinde 404 milyon 460 bin dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, sektör, ocak-mart döneminde 120 ülke ve serbest bölgeye 75 bin 866 ton ürün gönderdi. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, Antep fıstığı, badem, ceviz, leblebi, elma kurusu gibi birçok ürünün yer aldığı sektörde dış satım karşılığında 404 milyon 460 bin dolar gelir elde edildi.

EİB'Lİ FİRMALAR ZİRVEDE

Birlikler bazında en fazla ihracatı 248 milyon dolarla EİB üyesi firmalar gerçekleştirdi. EİB'i 69 milyon dolarla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri izledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üzüm ve incir ürünlerinde dünyada bir tüketim kültürünün bulunduğunu söyledi. Işık, "İlk çeyrekte 404 milyon dolar ihracatımız var. Birim fiyatı artırarak kendimizi koruyabildik. Geçen sene nisan ayında donla karşılaştık" diye konuştu.