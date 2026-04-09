Zincir marketler mercek altında

TİCARET Bakanlığı, devreye aldığı Hal Kayıt Sistemi ile meyvesebzede üretimden tüketime kadar olan tüm süreci takip ederken, yeni sistem aracının oyununa da bozdu. Bakanlık son olarak yaptığı denetimlerde İstanbul Sultanbeyli'de bir zincir marketin alış-satış fiyatı arasında uçurum tespit ederken, Diyarbakır'da ise tarladan 5,30 TL'den çıkan salatalığın markette 79,90 TL'ye satıldığını belirledi. Balıkesir'de ise 148 TL'ye üreticiden çıkan kokteyl domatesin 258 TL'ye satıldığı görüldü. Ticaret Bakanlığı'nın sebze ve meyve ticaretini şeffaflaştırmak, fiyat oyunlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek amacıyla devreye aldığı Hal Kayıt Sistemi, aracının korkulu rüyası oldu. Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, bazı toptancıların tarladan yüksek fiyattan ürün alsa dahi bunu KDV, rüsum, stopaj, gelir vergisi gibi kalemlerden kaçmak için düşük gösterdiğini böylece devleti de zarara uğrattığını belirtti. Tavşan, "Marketler ürün aldıkları komisyoncuların Hal Kayıt Sistemi'nde yer alan tarla alış fiyatlarına dikkat etmeli" dedi.