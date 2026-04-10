Haberler Ekonomi Ev alıp, satacaklar dikkat! Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: O tarihten itibaren uygulanacak Ev alıp, satacaklar dikkat! Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: O tarihten itibaren uygulanacak Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım-satımında yaşanan dolandırıcılık ve kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla "güvenli ödeme sistemi"ni 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulamaya koyacak. Yeni sistemle birlikte satış bedeli, tapu devri tamamlanana kadar blokede tutulacak. İşte uygulamanın ayrıntıları…









Gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışı ödemelerin önüne geçmek için yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Araç alım-satımında kullanılan "güvenli ödeme sistemi" artık taşınmaz işlemlerinde de zorunlu olacak. Uygulamanın başlangıç tarihi ise 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı daha önce sistemi 1 Mayıs'ta devreye almayı planlamıştı. Ancak teknik altyapı çalışmaları ve hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle tarih 1 Temmuz 2026'ya ertelendi.