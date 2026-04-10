Ev alıp, satacaklar dikkat! Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: O tarihten itibaren uygulanacak

Gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışı ödemelerin önüne geçmek için yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Araç alım-satımında kullanılan "güvenli ödeme sistemi" artık taşınmaz işlemlerinde de zorunlu olacak. Uygulamanın başlangıç tarihi ise 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Ticaret Bakanlığı daha önce sistemi 1 Mayıs'ta devreye almayı planlamıştı. Ancak teknik altyapı çalışmaları ve hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle tarih 1 Temmuz 2026'ya ertelendi.
TEKNİK ALTYAPI VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR
Bakanlık yetkilileri, sistemin sorunsuz işlemesi için teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
Gerekli görülmesi halinde sürenin üç aya kadar uzatılabileceği de kaydedildi.
ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Yeni sistemde alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaştıktan sonra para doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Ödeme, güvenli sistem hesabına yatırılacak ve tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.
İşlem tamamlandığında para satıcıya aktarılacak, satış gerçekleşmezse alıcıya iade edilecek.
HİZMET BEDELİ VE MEVCUT UYGULAMALAR
Sistemde küçük bir hizmet bedeli alınması planlanıyor ancak ücretin detayları uygulama başladığında netleşecek. Mevcut durumda ise "Taputakas" sistemi ve bazı banka uygulamaları isteğe bağlı olarak kullanılabiliyor.