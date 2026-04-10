GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI | Yatırımcılar dikkat! Altında son durum ne? Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? İşte 10 Nisan Cuma güncel altın tablosu

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. En popüler yatırım araçlarından biri olan altına olan talep devam ederken, savaşın etkisiyle fiyatlarda dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Haftanın son işlem günü olan 10 Nisan Cuma’da ise altın fiyatları güne yükselişle başladı. 10 Nisan Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları…

HABER MERKEZİ

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan 10 Nisan Cuma itibarıyla altın piyasasında hareketlilik sürerken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında alış ve satış seviyeleri merak ediliyor.

Güncel rakamlar, piyasadaki dalgalı seyre paralel olarak yakından takip ediliyor. 10 Nisan Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları…

10 NİSAN CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.841,50 TL

SATIŞ: 6.842,42 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.960,64 TL

SATIŞ: 11.220,08 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.852,78 TL

SATIŞ: 22.440,17 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.111,00 TL

SATIŞ: 46.062,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.299,00 TL

SATIŞ: 45.984,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.212,65 TL

SATIŞ: 46.390,07 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.766,98

SATIŞ: $4.723,11

