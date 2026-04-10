GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI | Yatırımcılar dikkat! Altında son durum ne? Gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı? İşte 10 Nisan Cuma güncel altın tablosu

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan 10 Nisan Cuma itibarıyla altın piyasasında hareketlilik sürerken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında alış ve satış seviyeleri merak ediliyor.
Güncel rakamlar, piyasadaki dalgalı seyre paralel olarak yakından takip ediliyor. 10 Nisan Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları…
10 NİSAN CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.841,50 TL
SATIŞ: 6.842,42 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.960,64 TL
SATIŞ: 11.220,08 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.852,78 TL
SATIŞ: 22.440,17 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.111,00 TL
SATIŞ: 46.062,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.299,00 TL
SATIŞ: 45.984,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.212,65 TL
SATIŞ: 46.390,07 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.766,98
SATIŞ: $4.723,11