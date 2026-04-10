Migros 180 milyon öğünü kurtardı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK hedefleri kapsamında gıda israfını azaltmaya yönelik yürüttüğü çalışmalarla Migros, 2030 yılı taahhüdüne 2025 yılında ulaşmayı başardı. 2030 yılına kadar gıda atıklarını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen şirket, son 5 yılda yüzde 55'lik azaltım elde etti. 2030 hedefini 5 yıl erken yakalayan Migros, gıda israfıyla mücadele çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 180 milyon öğünlük gıdanın kurtarılmasını sağladı. Migros Genel Müdürü Mustafa Bartın, "Gıda atıklarını azaltarak hem gıda fiyat artışlarıyla mücadele hem de kaynakların verimli kullanımı konusunda sorumluluklarımızı kararlılıkla yerine getiriyoruz" dedi.