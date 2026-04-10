MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM HABERİ | Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İzmir, İstanbul ve Ankara'da 10 Nisan Cuma güncel akaryakıt tablosu

Çarşamba günü Brent petrol fiyatlarının düşerek 100 doların altına gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim yapıldı. Buna göre benzinin litre fiyatı 1,07 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,86 TL oranında düşürüldü. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı ortalama 75 TL seviyesine indi. İşte güncel akaryakıt indirim tablosu…
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin 63,43 TL, motorin 73,84 TL ve LPG 34,79 TL'den satışa sunuluyor.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62,18 TL, motorin 72,43 TL, LPG ise 34,99 TL olarak belirlendi.
Ankara'da benzin 63,15 TL, motorin 73,56 TL, LPG 34,87 TL seviyesinde bulunurken; Fiyatların, dağıtım şirketleri ve şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebildiği ifade ediliyor.
Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında Eşel Mobil Sistemi uygulanmaya devam ediyor. Buna göre, uluslararası petrol fiyatları ya da döviz kurlarındaki artışların akaryakıt fiyatlarına yansıması durumunda, ÖTV tutarı artışın yüzde 75'i oranında azaltılarak fiyatlara etki ediyor.