OSB-MYO projesi başarısını kanıtladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir programı kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 'Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı ve EBSOYÖK İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. Toplantıda konuşan Özvar, günümüz dünyasında, yükseköğretimin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olmaktan çıktığını belirtip, "Yükseköğretim politikalarının sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil; aynı zamanda gelecekteki ekonomik ve teknolojik değişimleri ve iş gücü ihtiyaçlarını öngören uzun vadeli bir anlayışla belirlenmesi gerekmektedir" diye konuştu. Organize Sanayi Bölgeleri Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) Modeli'nin üniversite-sektör entegrasyonunu gerçek anlamda mümkün kıldığını belirten Özvar, "21 üniversitemizde 22 OSB-MYO faaliyet göstermektedir. OSB-MYO mezunlarının istihdam oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıkması, bu projenin başarısını açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.