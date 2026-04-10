‘Türkiye şokları iyi yönetiyor’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, İran savaşı nedeniyle küresel ekonominin derinden etkilendiğini belirtti.

'GEÇMİŞE GÖRE GÜÇLÜYÜZ'

Şimşek, bu durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük şok olduğunu belirterek tedarik zincirinin normale dönmesinin aylar alacağını ifade etti. Bakan Şimşek, eşel mobil sistemi sayesinde mazot ve benzin fiyatlarının daha yüksek seviyelere çıkmasının önlendiğini de söyleyerek, "Eşel mobil sistemini uygulamaya koymasaydık, mazotun litresi 103 lira, benzinin litresi 78 lira olacaktı. Türkiye'ye şokları yönetme kabiliyetini çok güçlü bir şekilde tekrar ortaya koymuştur" dedi. Şimşek açıklamasında, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi bir performans sergilediğini ve rezerv yeterliliğinin geçmişe göre daha güçlü olduğunu belirtti. Ayrıca, döviz talebinin geçen yıla göre daha sınırlı kaldığını ifade etti. Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerine yönelik yaptığı değerlendirmede ise "Dünyada olanlardan bağımsız değiliz ama şokları yönetmekte iyiyiz, enflasyon beklentilerinde yıl sonu için biraz bozulma görüyoruz" dedi.