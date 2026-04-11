11 NİSAN GÜNCEL ALTIN TABLOSU | Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son günlerde görülen sert düşüşün ardından piyasalar yeniden toparlanma eğilimine girdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim hattında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek altına olan talebi yeniden artırıyor.
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı ne oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç liradan işlem görüyor. İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi günü itibariyle altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2026
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.811,84 TL
SATIŞ: 6.812,73 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.994,46 TL
SATIŞ: 11.252,14 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.920,21 TL
SATIŞ: 22.504,29 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.935,00 TL
SATIŞ: 45.609,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.589,00 TL
SATIŞ: 46.274,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.352,15 TL
SATIŞ: 46.522,62 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.748,95
SATIŞ: $4.749,57