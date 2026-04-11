11 NİSAN GÜNCEL ALTIN TABLOSU | Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasada yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Küresel gelişmeler, özellikle ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman talebini artırarak altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. 11 Nisan 2026 itibarıyla gram altın fiyatı, dalgalı seyrini sürdürürken yatırımcılar “altın yeniden yükselişe geçti mi?” sorusuna yanıt arıyor. 11 Nisan Cumartesi güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında son günlerde görülen sert düşüşün ardından piyasalar yeniden toparlanma eğilimine girdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim hattında yaşanan gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirerek altına olan talebi yeniden artırıyor.

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı ne oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı kaç liradan işlem görüyor. İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi günü itibariyle altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2026

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.811,84 TL

SATIŞ: 6.812,73 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.994,46 TL

SATIŞ: 11.252,14 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.920,21 TL

SATIŞ: 22.504,29 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 44.935,00 TL

SATIŞ: 45.609,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.589,00 TL

SATIŞ: 46.274,00 TL

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.352,15 TL

SATIŞ: 46.522,62 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.748,95

SATIŞ: $4.749,57

