Emekliye promosyon rehberi! Yeni emekliler de promosyon alabilir mi? Banka seçerken neye dikkat etmeli?
FARUK ERDEM









Nisan ayı ile birlikte bankalar emekliler için promosyon miktarlarını artırdı. Ancak birçok kampanya şartları da bulunuyor. Peki emekliler promosyon için ne yapmalı. İşte promosyon ile ilgili soruların cevapları... Milyonlarca emekli, dul ve yetimlerin banka promosyonları için kampanyalar tüm hızıyla sürüyor. Nisan ayı ile birlikte birçok banka kampanyasını yeniledi. Pike emekliler ne yapacak? Promosyon alabilmek için hangi yollar izlenmeli. Emekli maaşı bağlanan, dul yetim maaşı alan herkes bir banka seçerek promosyona hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.

PARAYI ALMANIN ŞARTI

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor. Bu noktada vadettiğiniz maddelere dikkat edin. Evet bankalar maaşlara göre belirlenen miktarlardan daha az ödeme yapamıyor. Üst sınır ise yok. Bankalar istediği kadar artırabilir.