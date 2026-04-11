İndirim kısa sürdü! Akaryakıt tabelası değişti: İşte 11 Nisan Cumartesi akaryakıt fiyatları

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında sık aralıklarla değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından izlediği akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yapılması bekleniyor. Orta Doğu'da süren savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, fiyatlardaki dalgalanmanın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
DÜNKÜ İNDİRİM UZUN SÜRMEDİ
Motorin ve benzinde dün yapılan indirim kısa sürede etkisini yitirdi. Tabelaya yansıyan düşüşün ardından zam haberi geldi. Bugün itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarına yeniden artış yapıldı.
AKARYAKITA ZAM GELDİ!
Buna göre motorinin litre fiyatına 4,13 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" sistemi kapsamında bu artışın tamamı pompaya yansımadı; yalnızca 45 kuruşluk kısmı fiyatlara eklendi.
11 Nisan 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyat tabelası da netleşti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum bu şekilde…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 76.56 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 76.42 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63.88 TL/LT
Motorin: 77.97 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 77.69 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT