Akaryakıtta tabela değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? | 14 NİSAN SALI AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol piyasalarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Washington ile Tahran arasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararının ardından yeniden barış görüşmelerinin başlayabileceğine ilişkin sinyaller fiyatları aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD ham petrolü yüzde 3,4 gerileyerek 95,69 dolara düştü. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor.
Son olarak 14 Nisan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim uygulandı. Ancak bu düşüşün kısa süreli olması bekleniyor. Nitekim 15 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,55 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
14 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.65 TL
Motorinin litresi: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.51 TL
Motorinin litresi: 72.15 TL
LPG: 34.39 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 63.90 TL
Motorinin litresi: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.62 TL
Motorinin litresi: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL