  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Akaryakıtta tabela değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? | 14 NİSAN SALI AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıtta tabela değişti! Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? | 14 NİSAN SALI AKARYAKIT FİYATLARI

14 Nisan itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 98,62 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Peki, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Yeni bir zam beklentisi var mı? İzmirde fiyatlar ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Petrol piyasalarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Washington ile Tahran arasında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararının ardından yeniden barış görüşmelerinin başlayabileceğine ilişkin sinyaller fiyatları aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD ham petrolü yüzde 3,4 gerileyerek 95,69 dolara düştü. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir sürüyor.

Son olarak 14 Nisan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 4,35 TL indirim uygulandı. Ancak bu düşüşün kısa süreli olması bekleniyor. Nitekim 15 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,55 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

14 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 62.65 TL

Motorinin litresi: 72.26 TL

LPG: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 62.51 TL

Motorinin litresi: 72.15 TL

LPG: 34.39 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 63.90 TL

Motorinin litresi: 73.66 TL

LPG: 34.79 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 63.62 TL

Motorinin litresi: 73.38 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA