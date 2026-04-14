EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA DÖNEMİ 2026 | ÖTV'siz araç alma şartları neler? Hangi yerli araçlar ÖTV muafiyeti listesinde? İşte yanıtı

Emekliler için araç sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni bir dönem mi başlıyor? TBMM'ye sunulan kanun teklifi, 5 yıl satmama şartıyla ÖTV muafiyeti getirilmesini öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse, Togg ve Renault gibi yerli üretim yapan markaların modellerinde ciddi fiyat avantajları sağlanabilir.
Teklifin detayları merak uyandırırken, başvuru şartları ve muafiyet kapsamı da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle "Kimler bu haktan yararlanabilecek?" sorusu öne çıkarken, sadece belirli kriterleri karşılayan emeklilerin bu fırsattan faydalanabileceği ifade ediliyor. İşte merak edilen o kritik liste…
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ÖTV muafiyeti düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklif, henüz yasalaşmadı.
Düzenlemenin hayata geçebilmesi için önce komisyonlarda kabul edilmesi, ardından Genel Kurul'dan geçmesi ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle şu an için bayilerde ÖTV'siz satış uygulaması başlamış değil.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Taslak metne göre en dikkat çeken nokta, düzenlemenin tüm emeklileri kapsamaması. Teklif özellikle Bağ-Kur kapsamında yer alan esnaf ve sanatkâr emeklilerine yönelik hazırlanmış durumda.
Bu da SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsam dışında kalabileceği yönünde tartışmaları beraberinde getiriyor. Eğer teklif bu haliyle kabul edilirse, muafiyet yalnızca belirli bir emekli grubuyla sınırlı olacak.
ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NELER?
Teklif yasalaşırsa uygulanması planlanan başlıca şartlar şöyle:
Muafiyet hakkı yalnızca bir kez kullanılabilecek
Satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek
5 yıl dolmadan satış yapılırsa, ödenmeyen ÖTV faiziyle birlikte geri alınacak
HANGİ ARAÇLAR LİSTEDE YER ALIYOR?
Belirlenen yaklaşık 2.873.900 TL üst limit ve yüzde 40 yerlilik şartı, birçok modeli kapsama dahil ediyor.
Öne çıkan bazı modeller:
Togg T10X
Togg T10F
Fiat Egea
Renault Megane
Toyota Corolla
Bu modeller, yerli üretim veya montaj kriterlerini karşılamaları nedeniyle en erişilebilir seçenekler arasında gösteriliyor.