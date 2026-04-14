EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA DÖNEMİ 2026 | ÖTV'siz araç alma şartları neler? Hangi yerli araçlar ÖTV muafiyeti listesinde? İşte yanıtı

Emekliler için araç sahibi olmayı kolaylaştıracak yeni bir dönem mi başlıyor? TBMM 'ye sunulan kanun teklifi, 5 yıl satmama şartıyla ÖTV muafiyeti getirilmesini öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse, Togg ve Renault gibi yerli üretim yapan markaların modellerinde ciddi fiyat avantajları sağlanabilir.

Teklifin detayları merak uyandırırken, başvuru şartları ve muafiyet kapsamı da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle "Kimler bu haktan yararlanabilecek?" sorusu öne çıkarken, sadece belirli kriterleri karşılayan emeklilerin bu fırsattan faydalanabileceği ifade ediliyor. İşte merak edilen o kritik liste…

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?



Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ÖTV muafiyeti düzenlemesi henüz yürürlüğe girmiş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklif, henüz yasalaşmadı.

Düzenlemenin hayata geçebilmesi için önce komisyonlarda kabul edilmesi, ardından Genel Kurul'dan geçmesi ve son olarak Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle şu an için bayilerde ÖTV'siz satış uygulaması başlamış değil.