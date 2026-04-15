Bakan Şimşek’ten milyarlarca dolarlık proje için kritik temas

New York'un ardından Washington'da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gündeminde Dünya Bankası ile imzalanacak dev demir yolu projesi öne çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 ve IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Temasların en önemli başlıklarından biri ise Dünya Bankası ile imzalanacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) anlaşması olacak. Türkiye, bu proje kapsamında Dünya Bankası'ndan 1,67 milyar avro finansman sağladı. Toplam maliyeti yaklaşık 8,3 milyar dolar olarak hesaplanan proje Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik yüksek kapasiteli elektrikli demir yolu hattını kapsıyor.